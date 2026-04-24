Юные спортсмены из Уральска стали победителями чемпионата Европы по Taekwondo ITF, который проходит в городе Ираклион на острове Крит в Греции. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта.

В престижном турнире участвуют более 900 спортсменов из 30 стран. Представители ЗКО показали отличный результат и завоевали золотые медали.

В возрастной категории 14–15 лет в весе до 50 килограммов чемпионом Европы стал Карбоне Алессио Ади.

Ещё одно золото в копилку сборной принёс Әділет Үмбетқалиұлы, победивший среди спортсменов 11–13 лет в весовой категории до 35 килограммов.

Успех западноказахстанских спортсменов стал ярким достижением для региона и всей страны.