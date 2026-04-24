В субботу, 25 апреля, в западных регионах Казахстана сохранится облачность, местами пройдут дожди.

По данным синоптиков, 25 апреля в Уральске ожидается пасмурная погода, днём без существенных осадков, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 10 м/с. Температура днём +9°C, ночью около +3°C.

В Атырау будет преобладать облачность, осадков в течение дня не ожидается. Ветер западный, 7 м/с. Температура днём +13°C, ночью +6°C.

В Актау ожидается пасмурная погода и небольшой дождь в дневные часы. Ветер северный, до 9 м/с. Температура днём +14°C, ночью +8°C.

В Актобе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-8 м/с. Температура днём +12°C, ночью +2°C.