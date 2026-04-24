В Казахстане радикально изменят подход к ипотечному кредитованию. С 1 июля 2026 года в стране введут дифференцированные предельные ставки, размер которых будет напрямую зависеть от суммы первоначального взноса. Об этом на брифинге 24 апреля сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

Новая формула ипотеки

Согласно планам финрегулятора, рынок перейдет на систему двух предельных ставок - 20% и 25%. Ключевым фактором станет готовность заемщика оплатить часть стоимости жилья сразу.

- Формула проста: если первоначальный взнос по ипотеке будет превышать 30%, то предельная ставка не должна превышать 20%. Если первоначальный взнос будет ниже 30%, то предельная ставка по ипотеке будет 25%. Это согласовано с банками, однако технические работы еще впереди. Проект приказа официально опубликуем на сайте в мае, - пояснил Тимур Сулейменов.

В чем заключается "справедливость"

Глава Нацбанка подчеркнул, что текущая ситуация на рынке не учитывает возможности добросовестных вкладчиков, которые годами копят на жилье. Новые меры призваны стимулировать казахстанцев делать более высокие первоначальные взносы ради снижения долговой нагрузки.

- Сейчас, условно, у меня ставка 10%, а у вас - 30%, ставка ипотеки все равно одинаковая - 20-24%. Это разве справедливо? Считаю, что нет. Когда изменения вступят в силу, тогда и будет установлена эта справедливость: выше первоначальный взнос - ниже ставка, ниже первоначальный взнос - ставка выше, - резюмировал председатель Нацбанка.

Официально новые правила игры на ипотечном рынке должны вступить в силу уже в середине лета. Ожидается, что это не только сделает займы прозрачнее, но и поможет охладить аппетиты банков в отношении рискованных кредитов с минимальным взносом.