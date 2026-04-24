Памятники и кресты с кладбища оказались в металлоломе в Астане

В Астане с кладбища начали исчезать надгробия и металлические ограждения — как выяснилось, их вывозили неизвестные из-за свободного доступа на территорию. После обнаружения пропажи родственники обратились в полицию, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал ZTB.

В ходе проверки правоохранители выявили нелегальный пункт приёма металлолома, который работал без каких-либо разрешений. На месте нашли похищенные конструкции — оградки, памятники, кресты и даже металлические столы.

По предварительным данным, к организации незаконного бизнеса может быть причастен 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас полиция устанавливает личности тех, кто занимался вывозом конструкций с кладбища.