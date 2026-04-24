Разбираемся вместе с krisha.kz, как проверить свои пенсионные счета и правильно вывести средства на улучшение жилищных условий.

Уже в мае пороги минимальной достаточности могут пересмотреть в сторону увеличения. Если это произойдет, сумма доступных излишков для изъятия из ЕНПФ сократится. Тем, кто планировал использовать накопления на жилье или закрытие ипотеки, стоит поторопиться с подачей заявки.

Для всех операций вам обязательно понадобится актуальная электронная цифровая подпись (ЭЦП), которую можно получить удаленно на портале eGov.kz.

Сколько денег можно забрать

Снять разрешается не все накопления, а только сумму сверх установленного государством порога. Этот минимум индивидуален и зависит от вашего возраста: чем вы старше, тем выше должен быть неснижаемый остаток на счету. Все, что накопилось "сверху", можно смело направлять на покупку квартиры, строительство дома или первоначальный взнос по ипотеке.

Как проверить доступную сумму

Самый быстрый способ - воспользоваться приложением eGov Mobile:

Зайдите в раздел "Профиль";

Выберите пункт "Пенсионные накопления";

Найдите в выписке строку "Сумма, доступная к изъятию".

Если в этой строке указано не нулевое значение, эти деньги можно использовать на жилье или лечение. Аналогичные данные также доступны в личных кабинетах на портале eGov.kz и на сайте enpf.kz.

Важно: С 1 января 2026 года при изъятии излишков больше не нужно платить подоходный налог в 10%, что позволяет сохранить всю сумму накоплений в полном объеме.

Инструкция по выводу средств

Первым делом необходимо открыть специальный счет через приложение Отбасы банка (или другого банка-оператора, если речь об ипотеке). Если счет уже есть, повторно открывать его не нужно. Далее процесс выглядит так:

Авторизуйтесь на платформе enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.

Выберите конкретную цель из списка и укажите сумму к выводу.

Сформируйте и подпишите заявку.

На что разрешено тратить пенсионные

Список целей довольно широк: от прямого выкупа жилья (включая долевку) до пополнения депозита в Отбасы банке или строительства собственного дома. Также деньги можно направить на погашение кредитов в коммерческих банках или уступить свои излишки близким родственникам.

Статистика выплат

Пенсионная кампания в Казахстане бьет рекорды. С 2021 года по апрель 2026-го граждане вывели на жилье почти 4,7 трлн тенге. Лидером остается прямой выкуп недвижимости (2,5 трлн тенге), на втором месте - пополнение вкладов в Отбасы банке (740 млрд тенге), следом идет частичное закрытие ипотек.