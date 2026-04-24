Заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев проверил, как идет ямочный ремонт на улице Есенжанова. Ремонтом занимается ТОО "Запад Партнерс".

По данным городского акимата, при проверке нашли недочеты: асфальт не был своевременно уложен в подготовленные ямы, а временные дорожные знаки были установлены с нарушением. Также от жителей поступили жалобы на этот участок.

Подрядчику сделали замечания и поручили как можно быстрее исправить все недостатки. В отношении компании приняты соответствующие меры.

В целом в этом году планируют отремонтировать около 49 500 квадратных метров дорог.