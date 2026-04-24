Этой осенью столица Казахстана станет площадкой для знакового международного события - Astana AI Film Festival.

Этой осенью столица Казахстана станет площадкой для знакового международного события - Astana AI Film Festival. О проведении фестиваля, который должен зафиксировать глобальный сдвиг в креативной индустрии, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба Акорды.

Выступая на награждении победителей технологических конкурсов, глава государства отметил, что нейросети кардинально меняют саму природу созидания. По словам президента, Казахстан намерен занять место в авангарде этих изменений.

- Искусственный интеллект кардинально меняет саму природу творчества, открывая новые формы самовыражения и снижая всевозможные барьеры для талантливых авторов, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также добавил, что проведение такого фестиваля крайне важно для продвижения страны как одного из мировых центров инноваций.

Помимо культурных инициатив, президент сделал акцент на фундаментальном образовании. Сейчас по профильным программам уже обучаются более 650 тысяч студентов, но планка поднята еще выше. В ближайших планах - подготовка 100 тысяч узкопрофильных специалистов в области ИИ и deeptech-технологий.

- В этом году в стране ожидается важное событие в научно-образовательной сфере. Будет открыто технологическое учебное заведение нового формата - Университет искусственного интеллекта, - анонсировал глава государства.

Президент также затронул тему опасений по поводу того, что ИИ может "уничтожить" традиционный креативный сектор. Он призвал не игнорировать пессимистические прогнозы, а "умелым образом адаптироваться" к трендам. По мнению Токаева, систематическая поддержка молодых талантов и технологических компаний станет мощным импульсом для развития всего Казахстана.