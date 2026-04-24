В одной из школ Алматы предотвратили попытку нападения: ученица пришла в учебное заведение с топором. Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города, девочка планировала преступление, следуя инструкциям, полученным в социальных сетях.

Инцидент произошел 24 апреля в Жетысуском районе. Трагедии удалось избежать благодаря оперативной реакции силовиков.

- Благодаря своевременным мерам сотрудников полиции противоправное деяние было пресечено и не допущено, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Сейчас полиция выясняет, кто именно курировал подростка в интернете и вовлек её в опасную деятельность.

Помимо основного расследования, правоохранители завели дело и в отношении родителей школьницы. Их подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. В полиции напомнили, что в современных реалиях виртуальная жизнь детей требует не меньшего внимания, чем реальная.

- Департамент полиции подчеркивает важность контроля со стороны родителей за поведением детей в интернете, а также необходимость своевременного реагирования на любые тревожные сигналы, - говорится в официальном сообщении ДП Алматы.

Следствие по делу продолжается, устанавливаются все причастные к этому происшествию лица.