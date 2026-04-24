Мендыкаринский районный суд вынес приговор жителю, который до смерти избил свою гражданскую супругу. Конфликт, вспыхнувший на почве ревности, закончился трагедией еще в начале января, сообщает пресс-служба судов Костанайской области.

Трагедия произошла поздно вечером 3 января. Как установило следствие, нетрезвый мужчина во время внезапного спора напал на сожительницу. Он нанес женщине множественные удары по голове и животу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью: пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков.

В ходе судебного процесса нападавший полностью признал свою вину и раскаялся. Несмотря на то что прокурор запрашивал 10 лет лишения свободы, суд учел наличие у подсудимого малолетних детей и его признание. При этом состояние алкогольного опьянения в момент преступления стало отягчающим фактором, повлиявшим на итоговое решение.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, мужчину приговорили к 8 годам заключения. Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.