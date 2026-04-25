Кредитная карта может быть либо удобным финансовым помощником, либо источником долгов. Чтобы не переплачивать за использование банковских средств, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рекомендует придерживаться стратегии "нулевой переплаты".

Главный инструмент экономии - это льготный (грейс) период. Обычно у вас есть от 30 до 60 дней, чтобы вернуть потраченное без начисления процентов. Главное правило: погашайте задолженность в полном объеме до даты, указанной в выписке. Даже один день просрочки аннулирует "бесплатный" режим для всей суммы покупки.

Запретные операции

Кредитная карта предназначена исключительно для безналичных расчетов. Снятие наличных в банкомате или перевод денег на другую карту - самые невыгодные операции. В этих случаях банки не только взимают высокую комиссию, но и мгновенно отменяют льготный период, начисляя проценты с первой секунды.

Как заработать на кредитке?

При грамотном использовании банк сам будет вам доплачивать. Активно пользуйтесь бонусными программами и кэшбэком. Пока вы тратите деньги банка и копите бонусы, ваши личные средства могут лежать на сберегательном счете, принося дополнительный доход в виде вознаграждения по депозиту.

Безопасность и планирование

Для защиты средств подключите SMS-оповещения и совершайте покупки только на проверенных сайтах. Если вы планируете крупное приобретение, делайте его в начале расчетного месяца - так у вас будет максимальный запас времени для возврата долга. При утере карты немедленно блокируйте её через мобильное приложение, не дожидаясь звонка в колл-центр.