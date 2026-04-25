В некоторых регионах пройдут дожди.

По данным РГП "Казгидромет", 26 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается туман, погода без осадков. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +6.

18 градусов тепла ожидается днем в Атырауской области. Ночью на севере области заморозки до двух градусов.

В Актюбинской области дожди, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +15 градусов, ночью +6, на севере области до двух градусов мороза.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем до 20 градусов тепла, ночью +7.