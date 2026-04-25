В регионе реализуют крупные инвестпроекты.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики Го Юем. На встрече стороны обсудили развитие сотрудничества и укрепление экономических связей между регионами двух стран.

Глава региона отметил важность стратегического партнёрства и выразил уверенность, что такие контакты способствуют укреплению взаимодействия Казахстана и Китая на региональном уровне.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот между ЗКО и Китаем составил 174,7 млн долларов США - это на 50% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос до 68,2 млн долларов.

С 2023 года делегация ЗКО несколько раз посещала Китай, где в городах Сучжоу, Пекин и Нанкин проводила переговоры с представителями бизнеса. В результате достигнуты договорённости о реализации совместных инвестиционных проектов в промышленности, энергетике и других ключевых отраслях.

В частности, уже начата работа по строительству завода по производству жидкого метанола, цементного завода, а также двух газотурбинных электростанций.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, сегодня регион активно развивается как один из индустриальных центров страны. Благодаря своему географическому положению область имеет потенциал стать важным логистическим узлом между Китаем и Европой, в том числе в сфере транспортных коридоров, складской инфраструктуры и хабов.

По итогам встречи Го Юй заявил о готовности поддерживать совместные инициативы и расширять сотрудничество между регионами и бизнесом Китая и Казахстана.