Прокуратура предотвратила неэффективное расходование 389 млн тенге бюджетных средств.

Как сообщили в прокуратуре Жылыойского района, акимат планировал направить указанную сумму на покупку спортивного комплекса за 389 миллионов тенге. Решение было одобрено районной бюджетной комиссией в декабре 2025 года.

Однако надзорный орган установил, что объект находится в изношенном состоянии. После его приобретения потребовались бы дополнительные расходы на ремонт, что фактически привело бы к двойным затратам из бюджета.

В результате прокуратура внесла акт надзора, и решение о выделении средств отменили. Это позволило предотвратить нерациональные бюджетные расходы.

В надзорном органе подчеркнули, что вопросы использования бюджетных средств находятся на особом контроле.