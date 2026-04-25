В Уральске в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» высажено 1000 саженцев деревьев.

В городе в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» высажено 1000 саженцев деревьев. В мероприятии, объединившем более 500 человек, приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, общественные деятели, ветераны и молодежь. Участники акции предварительно расчистили прибрежный участок реки Чаган, а после высадили саженцы сосны, клена, тополя, ясеня и ивы.

Глава региона отметил, что в соответствии с поручением президента республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» реализуется в области на системной и масштабной основе, подчеркнув государственную значимость формирования экологической культуры в обществе и бережного отношения к природе.

— С апреля 2024 года в субботниках приняли участие около 500 тысяч жителей Западно-Казахстанской области, очищено 221 тысяча гектаров территории, на специализированные полигоны вывезено 172 тысячи тонн твердых бытовых отходов, высажено 313 085 деревьев. В рамках масштабного озеленения за последние 5 лет на территории государственного лесного фонда области высажено 41 млн деревьев, а в населенных пунктах — 727 тысяч. Охрана природы — это не просто слова, а наш общий долг. Работа по улучшению качества жизни населения и благоустройству окружающей среды будет продолжена на системной основе, — отметил Нариман Турегалиев.

В этот день акция также прошла во всех районах области. Около 120 тысяч человек очистили закрепленные территории от мусора и высадили деревья.