Полицейские говорят, что в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представившись медицинскими работниками.

– Вам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию. Подбирают удобную дату и просят подтвердить запись по SMS-коду. Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в Ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты, - рассказали стражи порядка.

Отметим, что это те же мошенники, которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банка или полицейскими.

Кстати, на уловки мошенников в большинстве случаев попадают люди преклонного возраста.