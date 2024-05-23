Речь идет о видео, на котором мужчина швыряет животное в забор детского сада. Щенок падает, а встать уже не может. Самое шокирующее это то, что действие происходит во дворе детского сада, а на руках мужчина держит ребенка.

Полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину. В отношении него завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

И как не сложно было догадаться, герой ролика тут же записал видеообращение, в котором попытался объяснить свой поступок. По его словам, 21 мая утром того дня он с семьей как обычно отправился в детский сад.