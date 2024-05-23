Речь идет о видео, на котором мужчина швыряет животное в забор детского сада. Щенок падает, а встать уже не может. Самое шокирующее это то, что действие происходит во дворе детского сада, а на руках мужчина держит ребенка.
Полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину. В отношении него завели уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
И как не сложно было догадаться, герой ролика тут же записал видеообращение, в котором попытался объяснить свой поступок. По его словам, 21 мая утром того дня он с семьей как обычно отправился в детский сад.
– Я с младшим ребенком остался в машине, а супруга пошла заводить двух дочерей. Вдруг я услышал громкий крик ребенка. Я увидел как за ногу моей дочери вцепилась маленькая собака, не отпускала её. Я быстро подбежал и в порыве гнева швырнул собаку об забор. Единственной моей целью было защитить дочь от животного и чтобы пёс не навредил и другим детям. Я считаю, что любой родитель не будет сидеть сложа руки, пока на его ребенка нападают собаки. Поймите меня правильно. Есть свидетели, которые всё видели, - заключил мужчина.