Из материалов дела следует, что в сентябре 2023 года в городе Хива прошел чемпионат мира по гиревому спорту. В составе команды сборной Казахстана среди ветеранов в возрастной группе 65-69 лет в весовой категории +85 килограммов выступал спортсмен из Актобе. Он завоевал два первых и второе место по трем дисциплинам.

В ноябре мужчина обратился в министерство с просьбой выплатить денежное поощрение за занятые призовые места на чемпионате мира. Однако в министерстве ему отказали. Свой отказ они мотивировали тем, что завершившим свою карьеру спортсменам-ветеранам не полагается выплата поощрений. Не согласившись с таким ответом мужчина обратился в суд.

Дело рассматривалось в суде Актобе.

– Суд считает, что оснований для отказа в выплате денежного поощрения у ответчика не имелось. Доводы ответчика о том, что документы представляются спортивными федерациями по видам спорта не позднее 10 рабочих дней после завершения соревнования, а истец в указанный срок не обращался в уполномоченный орган, судом признаны несостоятельными. Следовательно, доводы ответчика о том, что в правилах выплата денежного вознаграждения предусмотрена только членам национальной сборной команды и в бюджете не предусмотрены расходы по выплате денежного вознаграждения ветеранам спорта, также являются несостоятельными, - говорится в материалах дела.

Решением суда административный иск удовлетворен. Теперь министерство обязано выплатить денежное поощрение за занятые призовых мест на чемпионате мира по гиревому спорту в городе Хива.

Решение суда не вступило в законную силу.