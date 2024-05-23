Житель ЗКО угнал трактор и спрятал его в лесополосе

Случай произошел в селе Долинное Теректинского района. По данным polisia.kz, мужчина взломал замок, проник в ангар и угнал трактор МТЗ-82.1, который принадлежал крестьянскому хозяйству. Далее он спрятал технику в лесополосе.

Полицейские «по горячим следам» установили подозреваемого, нашли трактор и вернули его владельцу. Сельчанин признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Стоит отметить, что с начала текущего года по области было зарегистрировано 33 угона автомашин, все они были раскрыты.