Вместо обшарпанных стен и темных коридоров, сейчас в «Шаныраке» светло и уютно. У каждого установлены двери в светлых тонах, пол выложен кафелем, новая сантехника и пластиковые окна.

Жительница дома юношества Каролина отметила, что они живут на третьем этаже и теперь вода доходит до их квартир. В их семье четверо детей.

— До ремонта давление было очень слабое, мучались. Всё время переполнялись септики, были постоянные проблемы с канализацией. Сейчас всё по-другому. Стало хорошо. Никаких претензий у нас нет. В комнатах тоже всё в светлых тонах, — рассказала Каролина.

Другие же считают, что ремонт не стоит таких денег.

Ранее сообщалось, что по проекту ремонт должны завершить первого июня 2024 года. Но жильцов впустили в свои комнаты раньше и сейчас строители завершают благоустройство территории.

Между тем, в антикоррупционной службе ЗКО 22 мая сообщили, что ремонт в «Шаныраке» по вине подрядчика в установленный срок не закончили.

— Только после нашей рекомендации работы на объекте активизировали, и на сегодняшний день его завершили в полном объеме. Руководителя дома юношества привлекли к дисциплинарной ответственности, а иск в отношении подрядчика находится в производстве суда, — пояснили в ведомстве.

