На пять млрд тенге обманули вкладчиков в Атырау

По данным департамента полиции Атырауской области, за последние три года зарегистрировано шесть уголовных дел. Обманутыми оказались около 500 жителей. Люди хотели получить квартиры посредством паевого и долевого участия.

В частности, вкладчикам жилых комплексов «Жибек жолы», «Акмаржан-Атырау», Baisanat Residence, Saraishyq, Qazanat, Family Town нанесен материальный ущерб на сумму около пяти миллиардов тенге. Несмотря на то, что строительство этих домов завершено люди по сей день не могут получить квартиры и вернуть деньги.

Полицейские просят жителей и гостей города быть внимательными при инвестировании средств в приобретение квартир в жилых комплексах.