Проект приказа министерство здравоохранения опубликовало на портале «Открытые НПА». Лекарства, которые раньше выдавали льготно для амбулаторного лечения, теперь пациенты получить бесплатно не смогут. Из списка препаратов, которые предоставляли в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, предлагают исключить:
- «Омепразол»
- «Амоксицилин»
- «Кларитромицин»
В списке лекарств, которыми в рамках ОСМС больше не планируют лечить взрослых, оказались:
- «Азитромицин»
- «Фамотидин»
- «Карбамзепин»
- глазная мазь «Ацикловир»
Детям до 18 лет по системе ОСМС больше не будут бесплатно предоставлять:
- «Ранитидин»
- «Мультифермен»
- «Ибупрофен»
- «Парацетамол»
- «Кларитромицин»
Всего планируют исключить из перечня препараты, которые назначали для лечения 32 болезней.
– Исключены 32 нозологии, не влияющие на смертность и продолжительность жизни (с увеличением охвата обеспечения лекарствами других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни), — говорится в пояснительной записке.
Публичное обсуждение проекта продлится до 17 июля.