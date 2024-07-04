Какие лекарства перестанут быть бесплатными в Казахстане

Проект приказа министерство здравоохранения опубликовало на портале «Открытые НПА». Лекарства, которые раньше выдавали льготно для амбулаторного лечения, теперь пациенты получить бесплатно не смогут. Из списка препаратов, которые предоставляли в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, предлагают исключить:

«Омепразол»

«Амоксицилин»

«Кларитромицин»

В списке лекарств, которыми в рамках ОСМС больше не планируют лечить взрослых, оказались:

«Азитромицин»

«Фамотидин»

«Карбамзепин»

глазная мазь «Ацикловир»

Детям до 18 лет по системе ОСМС больше не будут бесплатно предоставлять:

«Ранитидин»

«Мультифермен»

«Ибупрофен»

«Парацетамол»

«Кларитромицин»





Всего планируют исключить из перечня препараты, которые назначали для лечения 32 болезней.

– Исключены 32 нозологии, не влияющие на смертность и продолжительность жизни (с увеличением охвата обеспечения лекарствами других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни), — говорится в пояснительной записке.

Публичное обсуждение проекта продлится до 17 июля.