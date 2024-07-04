Проект приказа министерство здравоохранения опубликовало на портале «Открытые НПА». Лекарства, которые раньше выдавали льготно для амбулаторного лечения, теперь пациенты получить бесплатно не смогут. Из списка препаратов, которые предоставляли в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, предлагают исключить:

  • «Омепразол»
  • «Амоксицилин»
  • «Кларитромицин»

В списке лекарств, которыми в рамках ОСМС больше не планируют лечить взрослых, оказались:

  • «Азитромицин»
  • «Фамотидин»
  • «Карбамзепин»
  • глазная мазь «Ацикловир»

Детям до 18 лет по системе ОСМС больше не будут бесплатно предоставлять:

  • «Ранитидин»
  • «Мультифермен»
  • «Ибупрофен»
  • «Парацетамол»
  • «Кларитромицин»

Всего планируют исключить из перечня препараты, которые назначали для лечения 32 болезней.

– Исключены 32 нозологии, не влияющие на смертность и продолжительность жизни (с увеличением охвата обеспечения лекарствами других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни), — говорится в пояснительной записке.

Публичное обсуждение проекта продлится до 17 июля.