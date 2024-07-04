По данным РГП «Казгидромет», в июле на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям. Однако площадь территорий, которым угрожает наступление атмосферной засухи увеличивается.

В июле атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском, Джангельдинском районах и в г.Аркалык;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском, Жаныбекском, Акжайыкском и Бокейординском районах;

в Актюбинской области в Шалкарском, Байганинском, Иргизском и Уилском районах;

в Карагандинской области в Актогайском и Шетском районах;

в Абайской области в Аягозском районе;

в Алматинской области в Балхашском районе;

в Жетысуской области в Алакольском районе;

в Жамбылской области в Мойынкумском, Кордайском, Жуалынском, Жамбылском, Т. Рыскуловском и Сарысуском районах;

в Туркестанской области в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Туркестанском, Ордабасинском, Отрарском, Шардаринском, Жетысайском и Байдибекском районах;

в Кызылординской области в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиилийском районах и в окрестности Кызылорды;

а также на преобладающей территории Атырауской, Мангистауской и Улытауской областей.

К слову, ранее засуха прогнозировалась лишь на территории Казталовского района.