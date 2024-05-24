По данным РГП "Казгидромет", в целом в июне на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям.

Атмосферная засуха ожидается:

в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;

в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;

в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;

В Карагандинской области в Шетском районе.

Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в городе Павлодар.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.