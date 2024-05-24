По данным РГП "Казгидромет", в целом в июне на территории Казахстана увлажнение в основном ожидается близкими к многолетним значениям.
Атмосферная засуха ожидается:
- в Костанайской области в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
- в Мангистауской области в Мангистауском и Каракиянском районах;
- в Западно-Казахстанской области в Казталовском районе;
- В Карагандинской области в Шетском районе.
Умеренно влажно в июне ожидается в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в Успенском районе Павлодарской области и в городе Павлодар.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.