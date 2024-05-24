Административное дело рассматривалось в районе Байтерек. Из материалов дела следует, что четвертого апреля подсудимый через мессенджер WhatsApp распространил аудиозапись. На записях сельчанин заявляет, что ему позвонили сотрудники ДЧС ЗКО и сообщили, что пятого апреля в поселках Желаево, Трекино, Коминтерн, Мичурино, Рыбцех, Казах аул ожидается паводок.

Также в аудиозаписи говорилось, о подъеме реки Урал до 10 метров, то есть выше 1,5 метра критической отметки и что будет проводиться эвакуация всех поселков без исключения. По версии суда, вся эта информация не соответствовала действительности.

Решением суда, мужчина признан виновным по статье 456-2 КоАП РК «Размещение, распространение ложной информации». Ему назначено наказание в виде штрафа в 73 840 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Между тем, подобная информация о подъеме уровня воды в реке Урал буквально через два дня появилась в сетях и распространяли её сами же представители власти. Так, шестого апреля замакима Уральска Жандос Дуйсенгалиев заявил, что по прогнозам специалистов ожидается очень большой подъем реки Урал до критического уровня 10 метров. В норме должно быть до 8 метров. Опасный уровень считается 8,5 метров.