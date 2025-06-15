14 июня в редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, на котором запечатлели вывеску над магазином «Империя меха».

14 июня в редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, на котором запечатлена вывеска над магазином «Империя меха». Мы обратились в департамент полиции ЗКО, однако получить комментарий от удалось только спустя сутки.

— По данному факту сотрудниками полиции был установлен несовершеннолетний 2011 года рождения. В отношении его родителей был составлен административный протокол за не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Полиция провела профилактическую беседу с родителями и ребенком о не допущении впредь таких ситуаций, — пояснили в ведомстве.

Между тем, 15 июня в акимате Уральска прокомментировали провокационную надпись.

— 13 июня на электронной вывеске одного из магазинов города появилась провокационная надпись, оскорбляющая сограждан. Виновное лицо установлено — это несовершеннолетний, родителей которого привлекли к административной ответственности. С владельцами магазина провели работу по усилению мер безопасности, — сообщили в горакимате.

В акимате отметили, что «подобного рода провокации недопустимы и будут пресекаться в строгом соответствии с законом и призвали граждан не поддаваться провокациям».



