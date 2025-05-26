Астана, 26 мая 2025. Казахстанский бренд Piala Gold, производимый компанией RG Brands, вновь доказал, что качественный продукт, может быть, не только частью семейных традиций, но и источником настоящих эмоций и больших перемен, вручив главный приз победителю масштабной потребительской акции «3 пачки до новой тачки» – сертификат номиналом 10 000 000 тенге. Победителем стала Динара Согумбаева из города Аксу, Павлодарской области.





По условиям акции участники могли побороться за главный приз, отсканировав QR-коды под крышками акционной продукции Piala Gold. Приз – 10 миллионов тенге – не был привязан к обязательной покупке автомобиля: победитель мог самостоятельно выбрать, как распорядиться суммой. В случае Динары Согумбаевой выбор пал на денежный эквивалент.

«Эта победа стала для нас неожиданной и очень радостной! Приятно, что компании организуют такие добрые инициативы, которые дарят людям настоящую радость. Спасибо RG Brands и Piala Gold за эмоции, которые мы не забудем!» - поделилась победительница.

Призовым фондом акции стал не только главный приз – 10 000 000 тенге, акция поощряла участников и ежедневными подарками: сертификатами на покупки в Magnum и промокодами от Alser. Розыгрыш главного приза состоялся в прямом эфире Instagram-страницы @vpluse.kz и проводился с помощью специальной программы рандомного выбора.

«Piala Gold – это больше, чем чай. Это продукт, который создает атмосферу тепла, доверия и уюта в казахстанских семьях. Такие акции – наш способ сказать «спасибо» нашим потребителям. Искренне желаем, чтобы эта победа стала для семьи Согумбаевых началом большого нового периода удачных событий и радостных поводов» – отметили в компании.



