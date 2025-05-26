Бесплатную юридическую помочь окажут жителям ЗКО 30 мая

30 мая во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист». В Уральске она пройдёт этого же дня в 17:00 по адресу улица Ж.Молдагалиева 19 ( здание филиала партии «Amanat»).

30 мая во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист». В Уральске она пройдёт также 30 мая в 17:00 по адресу улица Ж.Молдагалиева, 19 ( здание филиала партии «Amanat»). Об этом сообщили в департаменте юстиции ЗКО. Цель акции – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. — Вы можете прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них — известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов, — пояснили в департаменте.

