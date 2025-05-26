Женщине назначили семь лет лишения свободы.

В Уральском городском суде огласили приговор 60-летнему главному бухгалтеру Областной инфекционной больницы. Женщину обвинили по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Из материалов дела следует, что подсудимая работала в инфекционной больнице с 2005 года. Руководство доверяло ей и предоставило свое ЭЦП. По версии обвинения, бухгалтер воспользовалась ситуацией в своих корыстных целях и провела множество незаконных финансовых операций. Таким образом, женщина меньше чем за год использовала свое служебное положение, присвоила и растратила 35,7 миллионов бюджетных тенге.

Сама подсудимая в суде полностью признала свою вину. Она объяснила это тем, что в семье были проблемы, старший сын страдает наркоманией, устраивал скандалы. Младший сын женился, его жена также употребляет наркотические средства. Похищенные деньги тратила на питание, содержание семьи, давала деньги им на трамадол и психотропные капли. Детей и внуков содержала на похищенные денежные средства. Просила суд учесть ее семейное положение. Оказалось, что у неё на иждивении есть еще и 79-летняя мать. Женщина раскаялась и просила суд учесть, что она частично возместила материальный ущерб в размере 6 миллионов тенге.

Отметим, что все допрошенные в суде коллеги бухгалтера отзывались о ней только с положительной стороны. Несмотря на это суд признал подсудимую виновной и приговорил её к семи годам лишения свободы. Кроме того, в счет погашения долга у неё конфисковали частный дом и земельный участок.

Приговор огласила судья Найля Джунусова.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.