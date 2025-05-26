В Жанаозене выпускники попали в ДТП, а в Алматинской области школьник погиб на вечеринке.

23–24 мая школьники по всей стране отмечали окончание учебного года. Во время прощания со школой в Жанаозене произошла авария с участием выпускников школы. Водитель пикапа Toyota Hilux пытался обогнать Land Cruiser, но задел его, и тот врезался в Lexus. Пикап вылетел с дороги. Выпускники находились только в Lexus, никто из них не пострадал. На водителя пикапа составили протокол за нарушение ПДД, а машину отправили на штрафстоянку.

Также появилась трагическая новость из Алматинской области. Предположительно, во время вечеринки в честь окончания школы один выпускник убил другого. По информации Orda.kz, подростки арендовали коттедж для праздника. Некоторые пили алкоголь. Один из них сильно напился и стал вести себя агрессивно — начал угрожать шампурами. Один из ребят (он был трезв) попытался защитить девушку и успокоить нападавшего, но в получил смертельный удар шампуром в сердце. Он скончался до приезда скорой. Подозреваемого задержали. Ведётся расследование. Родителей подростков также привлекли к ответственности за плохой контроль над детьми.

Тем временем в Западно-Казахстанской области обошлось без происшествий. Как сообщили в департаменте полиции, в обеспечении порядка участвовали более 500 сотрудников. Всё прошло спокойно.

На фото – погибший выпускник. Фото Orda.kz