Сегодня, 25 мая, во всех школах области прозвенел последний звонок. Линейки в этом году проходят в стенах школ только для выпускных классов. На торжестве присутствовали школьники, родители и учителя. Поздравить выпускников общеобразовательной школы № 46 имени Бауыржана Момышулы приехала руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева.

— Выпускной - один из самых запоминающихся дней в жизни каждого из вас, один из самых важных и ярких моментов. Вы закончили школу и теперь вступаете в большую жизнь. 11 лет - это не так уж и мало, но впереди у вас еще больше достижений. В области завершают школу 6411 выпускников, из них 233 претендента на знак “Алтын белгі” и 328 претендентов на аттестат с отличием. В этом учебном году учащиеся нашей области доказали свои знания на различных олимпиадах. В частности, на международной Олимпиаде завоевали две серебряные и две бронзовые медали, в результате республиканской олимпиады команда области заняла III место, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 17 бронзовых медалей, — сказала руководитель управления образования ЗКО.

Айгуль Мынбаева поблагодарила выпускников, педагогический состав и родителей за отличную учебу. Пожелала подрастающему поколению твердо верить в свои мечты и двигаться вперед.

В средней общеобразовательной школе Уральска №46 всех присутствующих на линейке поздравил директор школы. В свою очередь родители выпускников выразили благодарность администрации. С наилучшими пожеланиями выпускников провожали во взрослую жизнь. Улыбки и слезы радости не сходили лиц присутствующих.

После всех поздравлений выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс. Впереди у ребят сдача ЕНТ и выбор профессии.

На фото выпускники общеобразовательной школы №46. Фотографии Жулдызхан Лось.