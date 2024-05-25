Шесть тысяч учеников Атырауской области не будут сдавать экзамены

В оперативном штабе Атырауской области сообщили, что из-за паводков в Махамбетском районе министерство просвещения решило освободить учащихся 5-11 классов всех школ от промежуточной и итоговой аттестации. В Жылыойском районе от аттестации также освобождены школы № 5, 8, 19 и 6, которые пострадали от наводнения.

— По Атырауской области 6 376 учащихся не будут сдавать промежуточную и итоговую аттестацию. Их итоговые оценки выводятся на основе оценок за учебный год. Однако, учащиеся 11 классов сдают ЕНТ. Если среди выпускников 9-х классов окажутся желающие продолжить обучение в колледжах, то они будут сдавать вступительные экзамены в колледжах,— сообщила главный специалист управления образования Атырауской области Дина Стамгали.

По информации ведомства, в Атырауской области этот учебный год заканчивают 148,683 ученика в 204 школах. Из них 12700 учеников заканчивают 9-й класс, а примерно 6000 — выпускники 11-го класса.