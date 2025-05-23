Вот и завершился ещё один учебный год. Школьники отправились на долгожданные каникулы. В этой связи полицейские области обратились к детям и их родителям.

– 23 и 24 мая в 248 школах нашей области проходят мероприятия по окончанию учебного года. В этой связи для обеспечения общественного порядка и правил подорожного движения в этот день к дежурству привлечены более 500 сотрудников полиции. В нашей области произошло 386 дорожно-транспортных происшествий, в которых скончался 21 человек. Еще более 500 человек получили травмы различной степени тяжести. Уважаемые дети и их родители, ваша жизнь важна для нас. Просим соблюдать порядок в общественных местах и не нарушать ПДД, – сказал заместитель начальника ДП ЗКО Ернар Султангалиев.

Отметим, что в нашем регионе насчитываются более 124 600 детей школьного возраста. По данным управления образования ЗКО, школу оканчивают 7 075 выпускников, 3 797 из которых учащиеся городских школ. Девятый класс заканчивают 10 635 детей.