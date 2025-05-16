В школах ЗКО последний звонок в этом году прозвенит 23 мая. Такая дата выбрана в связи с тем, что официальный конец учебного года, 25 мая, приходится на воскресенье.

Мероприятие будет проходить в рамках единого классного часа под названием «Білімім — Отаныма» («Мои знания — Родине» — прим. автора), где педагоги и ученики подведут итоги года. Для выпускников организуют торжественную линейку.

Министерство просвещения Казахстана рекомендует организовывать праздник в строгом и скромном формате, без сбора средств, автомобильных кортежей и избыточных торжеств. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность и равные условия для всех учащихся.

Отметим, что в нашем регионе насчитываются более 124 600 детей школьного возраста. По данным управления образования ЗКО, школу оканчивают 7 075 выпускников, 3 797 из которых учащиеся городских школ. Девятый класс заканчивают 10 635 детей.

Ранее мы писали о том, что более трех миллионов школьников отдохнут в летнем лагере.



