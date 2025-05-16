Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы.

В специализированном суде ЗКО с участием присяжных рассмотрели дело об убийстве. В Аксае мужчина из-за личной неприязни к своему зятю, который ранее избил его младшую сестру, ударил покойного ножом в грудь и шею. От ран зять умер на месте.

Прокурор потребовал для обвиняемого 11 лет тюрьмы. Родственники погибшего просили самое строгое наказание. Сам обвиняемый вину не признал. Суд признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в тюрьме средней безопасности. Приговор суда вступил в законную силу.