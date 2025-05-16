Google Classroom теперь доступен на казахском языке
Компания Google официально расширила языковую поддержку платформы Google Classroom — в апреле в список добавлен казахский язык.
Google Classroom — одна из самых популярных образовательных платформ в мире, которой пользуются более 170 миллионов человек. Теперь для школ с казахским языком обучения открываются новые цифровые возможности. Это важный шаг к цифровому равенству для учеников и педагогов Казахстана. Чтобы перейти на казахский язык, достаточно изменить настройки аккаунта Google — интерфейс платформы автоматически адаптируется в веб-версии и мобильном приложении.
Напомним, в январе Академия Алтынсарина подписала меморандум о сотрудничестве с Google и Microsoft. Ранее министр просвещения Гани Бейсембаев провел переговоры с представителями крупнейших мировых IT-компаний. Казахская версия Google Classroom — первый шаг на пути к созданию современной цифровой экосистемы в образовании.