Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками учреждения №28 уголовно-исполнительной системы по ЗКО предотвратили попытку пронести запрещённые предметы на охраняемую территорию. Посылки проверили на рентген-оборудовании и внутри упаковки со стиральным порошком обнаружили:
- 11 мобильных телефонов;
- 7 пар беспроводных наушников;
- 30 проводных наушников;
- смарт-часы;
- адаптер для флеш-карты;
- 3 флеш-карты;
- ёмкость с жидкостью красного цвета со специфическим запахом (назначена экспертиза);
- 13 USB-шнуров;
- 4 зарядных устройства.
— Слаженные и профессиональные действия военнослужащих войск правопорядка и сотрудников исправительного учреждения позволили своевременно выявить и пресечь попытку проноса запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — дополнили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.