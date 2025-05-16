Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками учреждения №28 уголовно-исполнительной системы по ЗКО предотвратили попытку пронести запрещённые предметы на охраняемую территорию.

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК совместно с сотрудниками учреждения №28 уголовно-исполнительной системы по ЗКО предотвратили попытку пронести запрещённые предметы на охраняемую территорию. Посылки проверили на рентген-оборудовании и внутри упаковки со стиральным порошком обнаружили:

11 мобильных телефонов;

7 пар беспроводных наушников;

30 проводных наушников;

смарт-часы;

адаптер для флеш-карты;

3 флеш-карты;

ёмкость с жидкостью красного цвета со специфическим запахом (назначена экспертиза);

13 USB-шнуров;

4 зарядных устройства.

— Слаженные и профессиональные действия военнослужащих войск правопорядка и сотрудников исправительного учреждения позволили своевременно выявить и пресечь попытку проноса запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — дополнили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.



