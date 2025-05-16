Один из распространенных сценариев – фейковая инвестиционная платформа. Злоумышленники создают сайты, визуально копирующие известные компании или якобы представляющие крупные банки.

С развитием цифровых технологий инвестирование доступно каждому. Наряду с ростом интереса к инвестициям наблюдается активность мошенников, маскирующихся под финансовых экспертов. Особенно активно они действуют через социальные сети. Об этом сообщается на сайте агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Один из распространенных сценариев – фейковая инвестиционная платформа. Злоумышленники создают сайты, визуально копирующие известные компании или якобы представляющие крупные банки.

Через активную рекламу в социальных сетях такие «проекты» обещают высокую доходность за короткий срок, иногда с минимальными вложениями. Часто под постами публикуются фальшивые отзывы «довольных инвесторов». В роликах используются образы известных личностей, созданные с помощью нейросетей. Главная цель – вызвать доверие и убедить вложить деньги в фейковую инвестиционную платформу.

Признаки фейковой платформы:

реклама с неофициальных аккаунтов;

ссылка ведет не на официальный сайт, а на сторонний ресурс;

обещание «гарантированного» высокого дохода;

призыв действовать срочно;

необходимость скачать приложение не через AppStore или GooglePlay.

Рекомендации:

Проверяйте лицензии финансовых организаций на сайте агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка; Не доверяйте рекламе без подтверждения на официальных сайтах банков и компаний; Не отправляйте личные данные или деньги до полной проверки платформы.



