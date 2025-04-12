Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ЗКО мошенник выдавал себя за женщину и знакомился с мужчинами в интернете

Задержан 33-летний житель Уральска, который занимался шантажом и вымогательством.
Арайлым Усербаева
В ЗКО мошенник выдавал себя за женщину и знакомился с мужчинами в интернете

Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью задержали 33-летнего жителя Уральска, который шантажируя местных жителей вымогал деньги, сообщает Polisia.kz. 

Так, подозреваемый создал фейковый аккаунт в социальной сети, выдавая себя за женщину и заводил знакомства с потерпевшими. На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов, утверждая, что действия жертв являются незаконными, и шантажировал их, требуя деньги. Так, потерпевшие передали злоумышленнику в общей сложности более трех миллионов тенге.

Главный баннер

Стражи порядка задержали злоумышленника и водворили в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трем эпизодам.

Ранее мы писали о том, что 200 млн тенге выманил мошенник у уральцев и проиграл их в букмекерской.

вымогательство УБОП шантаж

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article