В ЗКО мошенник выдавал себя за женщину и знакомился с мужчинами в интернете

Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью задержали 33-летнего жителя Уральска, который шантажируя местных жителей вымогал деньги, сообщает Polisia.kz.

Так, подозреваемый создал фейковый аккаунт в социальной сети, выдавая себя за женщину и заводил знакомства с потерпевшими. На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов, утверждая, что действия жертв являются незаконными, и шантажировал их, требуя деньги. Так, потерпевшие передали злоумышленнику в общей сложности более трех миллионов тенге.

Стражи порядка задержали злоумышленника и водворили в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трем эпизодам.

Ранее мы писали о том, что 200 млн тенге выманил мошенник у уральцев и проиграл их в букмекерской.