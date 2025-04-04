200 млн тенге выманил мошенник у уральцев и проиграл их в букмекерской

В мошенничестве подозревают 32-летнего жителя Туркестанской области. Он обманул жителей Уральска на 200 миллионов тенге.

В мошенничестве подозревают 32-летнего жителя Туркестанской области. Он обманул жителей Уральска на 200 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемый познакомился с жительницей Западно-Казахстанской области через социальные сети. В переписке он представился предпринимателем, якобы занимающимся перепродажей iPhone в соседние страны по оптовым ценам и предложил женщине выгодно инвестировать свои средства, обещая высокую прибыль. Она передала подозреваемому вырученные от продажи двух квартир деньги, а также свои сбережения.

— В итоге ущерб составил более 77 млн тенге. Кроме того, на удочку мошенника попались родственники и знакомые потерпевшей, которым он тоже предложил «выгодное» вложение. Сейчас проводится расследование по шести эпизодам мошенничества, а общая сумма ущерба составила около 200 млн тенге, — рассказали в полиции.

Полученные деньги мужчина потратил на свои нужды, часть из них проиграл в букмекерских конторах. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.