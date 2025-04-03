Мошенница «толкала» казахстанцам несуществующую мебель и получила срок

По данным Генеральной прокуратуры РК, одна из потерпевших заинтересовалась ложным объявлением осужденной о продаже дивана стоимостью 50 тысяч тенге, не удостоверившись в правдивости объявления. Не посмотрев диван лично, она внесла предоплату и пополнила баланс абонентского номера осужденной на 40 тыс тенге.

После получения указанной суммы мошенница перестала выходить на связь.

Так от действий женщины пострадали более 40 потерпевших на общую сумму свыше 2 млн тенге. Подсудимая признала вину в полном объеме и возместила ущерб всем потерпевшим.

Ей назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой наказания, в связи с наличием малолетнего ребенка. Приговор вступил в законную силу.

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