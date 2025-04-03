6,5% казахстанской молодежи не работает и не учится

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году среди людей от 15 лет и старше работали 65%. Среди тех, кто входит в рабочую силу, занятость составила 95,3%. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда – 4,7%, это 449,8 тысячи человек. Доля молодежи NEET (тех, кто не работает и не учится) – 6,5%.

К концу декабря 2024 года в центры занятости обратились 57,4 тысячи человек. Трудоустроить удалось 50,7 тысячи. На обучение или переподготовку направили 2,8 тысячи человек, в общественных работах участвовали 1,7 тысячи.