В ЗКО 3095 девочек получили прививку от ВПЧ

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, на 1 апреля 2025 года в области прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) получили 3095 девочек. Среди них 1767 – 11-летние, а 1328 – в возрасте 12-13 лет. Побочных эффектов после вакцинации не зафиксировано.

Напомним, что вакцинация против ВПЧ, который является основной причиной рака шейки матки, стартовала в регионе в сентябре 2024 года. Прививки включены в национальный календарь и проводятся бесплатно в школах и поликлиниках. В прошлом году в область доставили 5500 доз вакцины, а в октябре уже вакцинировали свыше 600 девочек.

ВПЧ – это вирус, который может вызывать серьёзные заболевания, включая рак шейки матки и другие онкологические болезни. Вероятность заражения ВПЧ в течение жизни составляет 80%, то есть 8 из 10 женщин сталкиваются с ним. Чаще всего вирус встречается у женщин младше 25 лет.