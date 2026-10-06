Главный дефицит XXI века: половина крупнейших городов мира испытывает нехватку воды

Половина из 100 крупнейших городов мира испытывает серьезный дефицит водных ресурсов. При этом 38 из них находятся в регионах с «чрезвычайно высоким водным стрессом», показали новый анализ и картирование.

Водный стресс означает ситуацию, при которой объем воды, забираемой для нужд населения и промышленности, приближается к пределу доступных запасов. Часто проблема связана с неэффективным управлением водными ресурсами и усугубляется изменением климата, передает МойГород со ссылкой на The Guardian.

Исследователи Watershed Investigations совместно с сопоставили расположение городов с бассейнами рек, испытывающими дефицит воды. Выяснилось, что Пекин, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро и Дели относятся к городам с чрезвычайно высоким уровнем водного стресса. Лондон, Бангкок и Джакарта классифицируются как города с высоким уровнем водного стресса.

Отдельный анализ спутниковых данных NASA, проведенный учеными Университетского колледжа Лондона, позволил определить, какие из 100 крупнейших городов за последние два десятилетия становились более засушливыми, а какие, наоборот, влажными. Так, выраженная тенденция к сокращению запасов воды наблюдается в Ченнаи, Тегеране и Чжэнчжоу, тогда как Токио, Лагос и Кампала демонстрируют заметное увеличение уровня воды.

Графика: The Guardian. Источник: Watershed Investigations

Все 100 городов и выявленные тенденции представлены в интерактивном атласе водной безопасности.

Около 1,1 миллиарда человек проживают в крупных городских агломерациях, расположенных в регионах с выраженной долгосрочной тенденцией к высыханию. Для сравнения, в городах и прилегающих к ним районах, где наблюдается значительное увеличение влажности, живут около 96 миллионов человек. При этом исследователи отмечают, что спутниковые данные имеют недостаточно высокое разрешение, чтобы отражать все детали и особенности ситуации на местном уровне.

Большинство городских регионов, где наблюдается заметное увеличение влажности, находятся в странах Африки к югу от Сахары. Исключением стали Токио и Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Города, расположенные в районах с наиболее выраженным сокращением водных ресурсов, в основном сосредоточены в Азии, особенно в северной части Индии и Пакистане.

Тегеран приближается к «нулевому дню»

Тегеран переживает уже шестой год засухи и опасно приблизился к так называемому «нулевому дню» — моменту, когда доступной воды для жителей города может практически не остаться. В прошлом году президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что при продолжении засухи столицу страны, возможно, придется эвакуировать.

Кейптаун и Ченнаи ранее также были близки к наступлению «нулевого дня». При этом многие быстрорастущие города мира находятся в регионах, которые постепенно становятся суше, что в будущем может привести к серьезной нехватке воды.

Профессор водных кризисов и снижения рисков Университетского колледжа Лондона Мохаммад Шамсуддуха отметил, что спутниковая система NASA GRACE позволяет отслеживать изменения общего объема воды и определять, какие города становятся суше, а какие — влажнее. По его словам, такие наблюдения могут служить ранним предупреждением о возникающих проблемах с водной безопасностью.

ООН заявила о «водном банкротстве»

Во вторник ООН объявила, что мир вступил в состояние так называемого «водного банкротства». Речь идет о ситуации, когда ухудшение состояния некоторых водных ресурсов становится постоянным и необратимым.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Профессор Кавех Мадани, директор Института воды, окружающей среды и здоровья Университета ООН, заявил, что основной причиной такого положения часто становится неэффективное управление водными ресурсами, а изменение климата далеко не всегда является единственным фактором.

По его словам, климатические изменения можно сравнить с рецессией, которая накладывается на уже существующее плохое управление.

Запасы пресной воды стремительно сокращаются

На проблему также обращает внимание Всемирный банк. По его данным, мировые запасы пресной воды за последние 20 лет значительно сократились.

Каждый год планета теряет около 324 миллиардов кубометров пресной воды. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить годовые потребности примерно 280 миллионов человек, то есть населения, сопоставимого с численностью жителей Индонезии.

Потери затрагивают крупные речные бассейны на всех континентах.

Великобритании также может не хватить воды

Проблема дефицита воды касается не только регионов, которые традиционно считаются засушливыми. Согласно данным Агентства по окружающей среде Великобритании, к 2055 году Англии может потребоваться дополнительно 5 миллиардов литров воды в сутки, чтобы удовлетворить потребности населения.

Это более трети от нынешнего объема воды, поступающего в систему общественного водоснабжения, который составляет около 14 миллиардов литров в день. Сельскому хозяйству и энергетическому сектору также может потребоваться еще около 1 миллиарда литров воды ежедневно.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Шамсуддуха считает, что подземные воды могут стать для Великобритании более устойчивым к изменению климата источником водоснабжения. Однако, по его словам, без постоянного мониторинга и эффективного управления существует риск использования этих запасов практически вслепую на фоне растущей застройки и климатических изменений.

Недавно в некоторых районах юга Англии жители столкнулись с перебоями в водоснабжении. Компания South East Water связала их с зимними штормами, однако ранее регуляторы уже выражали компании серьезные опасения относительно надежности водоснабжения.

На этом фоне британское правительство представило новую стратегию реформирования системы водоснабжения. Она предусматривает создание должности главного инженера, введение регулярных проверок водной инфраструктуры и расширение полномочий нового регулятора отрасли.

Таким образом, дефицит воды постепенно становится глобальной проблемой, которая затрагивает не только засушливые регионы, но и крупные города по всему миру. Исследователи предупреждают, что сочетание неэффективного управления ресурсами, роста населения и климатических изменений может усилить давление на водоснабжение в ближайшие десятилетия.