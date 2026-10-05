Человечество вышло за пределы возможностей Земли: ученые предупредили о дефиците ресурсов

По мнению ученых, человечество вошло в так называемую «отрицательную демографическую фазу». При таком сценарии увеличение численности населения уже не приводит к экономическому росту такими же темпами, как это происходило раньше.

Современное население Земли значительно превышает уровень, который планета способна устойчиво обеспечивать ресурсами в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли ученые, оценившие исторические данные о численности населения и потреблении природных ресурсов. По их расчетам, при условии экологической устойчивости и достойного уровня жизни оптимальным показателем могло бы быть население около 2,5 миллиарда человек, передает МойГород

Об исследовании сообщило издание IFLScience.

Как менялось потребление ресурсов

Исследование под руководством ученых из Университета Флиндерса охватило данные о населении и использовании ресурсов начиная с 1000 года и до настоящего времени.

Исследователи отмечают, что на протяжении многих столетий человечеству удавалось сохранять определенный баланс с природой. По мере роста населения развивались технологии, которые позволяли компенсировать увеличение потребности в продовольствии, энергии и других ресурсах.

Фото: Khawla Alrehaili/Unsplash

Однако после Второй мировой войны ситуация начала меняться. Особенно заметные изменения произошли в 1950–1960-х годах, когда прежний баланс стал постепенно разрушаться.

Сколько людей живет на Земле сейчас

В настоящее время население планеты составляет около 8,3 миллиарда человек.

Согласно прогнозам, к концу XXI века этот показатель может увеличиться до 11,7–12,4 миллиарда. После достижения пикового значения численность населения, как ожидается, начнет постепенно сокращаться.

Такое сокращение может стать первым столь масштабным демографическим спадом со времен пандемии чумы XIV века.

График роста численности населения Земли за последние 1026 лет.

Источник изображения: C. J. A. Bradshaw и соавторы, Environmental Research Letters.

Нефть и газ помогли отсрочить дефицит

Ученые считают, что реальные масштабы нагрузки на природные ресурсы долгое время оставались менее заметными благодаря широкому использованию ископаемого топлива.

Нефть и газ позволили значительно увеличить производство продуктов питания и энергии, тем самым фактически отложив момент, когда ограничения природных ресурсов стали бы более очевидными.

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Однако ископаемые источники энергии имеют ограниченные запасы и не восстанавливаются с необходимой для человечества скоростью.

Какой численности населения достаточно для устойчивой жизни

Ведущий автор исследования, профессор глобальной экологии Кори Брэдшоу, считает, что при соблюдении принципов экологической устойчивости и обеспечении достойного уровня жизни оптимальная численность населения планеты могла бы составлять около 2,5 миллиарда человек.

При этом ученые не предлагают искусственно сокращать население и не призывают к каким-либо радикальным мерам.

Речь, по их словам, идет прежде всего о необходимости пересмотреть существующие подходы к использованию энергии, воды и земельных ресурсов.

Ученые предупреждают о возможных последствиях

Исследователи отмечают, что сохранение нынешних моделей потребления при дальнейшем росте населения способно усилить экологические и социальные кризисы.

Дополнительная нагрузка на землю, воду и энергетические ресурсы может привести к усилению дефицита и другим последствиям для общества.

При этом представленные в исследовании расчеты не являются единственной научной оценкой. Эксперты по-разному определяют предельную численность населения Земли.