Какая машина была у Каныша Сатпаева: история автомобилей великого геолога

Каныш Сатпаев вошел в историю Казахстана не только как выдающийся геолог и первый президент Академии наук республики, но и как человек, чья работа была тесно связана с автомобилями.

История автомобилей такой значимой для Казахстана личности, как Каныш Сатпаев, оказалась гораздо менее изученной, чем можно было предположить. Несмотря на большое количество воспоминаний о легендарном ученом и многочисленные материалы о его жизни, сведения о машинах, которые сопровождали его в геологических экспедициях и работе, пришлось собирать из разных источников и архивных фотографий, передает МойГород со ссылкой на материал Tengri Auto , созданный совместно с Республиканским автомобильным журналом QAZ-Auto.

ГАЗ-АА «Полуторка». «Один автомобиль на все случаи»

Фото: Qaz-Auto

Открытия и технический прогресс во многом связаны между собой. Для появления новых достижений человечеству нередко приходится использовать уже существующие разработки, совершенствуя их и находя им новое применение. История XX века хорошо демонстрирует этот принцип: масштабная индустриализация складывалась из множества открытий, технологических решений и прорывов.

Одним из примеров такого взаимовлияния стала связь геологоразведки и автомобильного транспорта. Для казахстанских геологов автомобили в первой половине XX века были не просто средством передвижения, а фактически незаменимым инструментом работы. Особенно ярко это проявилось в деятельности Каныша Имантаевича Сатпаева.

Фото: Qaz-Auto

1927–1939 годы стали для него одновременно тяжелым и исключительно продуктивным периодом. В это время Сатпаев обнаружил огромный пласт руды с высоким содержанием меди, затем еще три месторождения. Он добился расширения геологических работ и сумел доказать руководству Советского Союза, что Жезказган является одной из богатейших медных провинций мира, превосходящей по масштабам большинство подобных провинций Америки.

Фото: Qaz-Auto

До середины 1930-х годов в этой непростой работе Сатпаеву помогали автомобили марки Ford. Однако позднее им на смену пришли машины, которым предстояло выдержать особенно тяжелые испытания в условиях казахстанской степи.

Сегодня сложно представить, что значительную часть пути, пройденного за свою жизнь будущим основателем Академии наук Казахстана, Каныш Сатпаев преодолел в кабине грузового автомобиля. Эта кабина одновременно служила ему рабочим кабинетом, а иногда и местом для сна.

Основным автомобилем стал ГАЗ-АА, получивший в народе известное название «полуторка». Первые несколько таких машин поступили к геологам Казахстана вскоре после освоения производства модели на Горьковском автозаводе. Одна из «полуторок» сразу была передана в распоряжение Сатпаева.

Фото: Qaz-Auto

Именно этот автомобиль можно увидеть на многочисленных фотодокументах того времени, запечатлевших работу геологических экспедиций Каныша Имантаевича. Перед каждым выездом грузовой отсек машины заполняли всем необходимым для длительной экспедиции, а поверх груза размещались остальные участники исследовательской группы.

Тысячи километров геологи преодолевали в таком виде и в изнуряющую жару, и в сильнейшие морозы.

Фото: Qaz-Auto

На фоне современной техники, которой сегодня пользуются геологи и которая отвечает требованиям безопасности и позволяет обеспечить относительно комфортные условия для длительных поездок, особенно трудно представить, в каких условиях проходили экспедиции сто лет назад.

Здоровью специалистов тогда уделялось значительно меньше внимания. Причем такая ситуация была характерна не только для советских экспедиций. Судя по сохранившимся фотографиям, обычные грузовые автомобили использовали в своей работе и американские, французские и канадские геологи. При этом задачи перед всеми этими специалистами стояли не менее масштабные и важные.

Фото: Qaz-Auto

Поэтому одним из первых указаний Сатпаева после его назначения на высшую руководящую должность стало дооборудование грузовых платформ всех имевшихся грузовиков ГАЗ-АА цельнометаллическими надстройками и установкой внутри обогревающих печей.

Об этом решении до сих пор вспоминают ветераны-геологи, которые когда-то слышали эту историю от своих старших коллег.

«… Такое решение мог принять только человек, который на себе испытал все то, что выпадало на долю геологов-первопроходцев…» — резюмируют они.

ГАЗ-69А. «Борьба с бездорожьем»

Фото: Qaz-Auto

Для геологов работа в экспедициях была связана не только с поиском месторождений, но и с постоянным преодолением сложных дорожных условий. Если малотоннажный грузовик увязал в непролазной грязи или рыхлом снегу где-нибудь вдали от населенного пункта, рассчитывать на помощь другой техники зачастую не приходилось. Машину приходилось выталкивать вручную.

Такие ситуации не только отнимали драгоценное время, но и серьезно изматывали людей, которым приходилось справляться с тяжелой техникой собственными силами. Решить проблему могла только техника с высокой проходимостью, способная самостоятельно преодолевать сложные участки маршрута.

Однако с автомобилями такого типа в СССР до 1950-х годов существовали серьезные проблемы. В стране выпускались полноприводная модель ГАЗа и гусеничный грузовик ЗИС, однако объемы их производства были настолько небольшими, что получить для геологических экспедиций хотя бы несколько таких машин практически не представлялось возможным.

Фото: Qaz-Auto

После окончания Великой Отечественной войны ситуация несколько улучшилась. В распоряжение геологоразведчиков попало некоторое количество американских внедорожников Willys MB, поставленных по программе ленд-лиза, а также первые советские серийные внедорожники ГАЗ-67.

Эти автомобили отличались хорошей проходимостью и неприхотливостью в эксплуатации, однако решить основные транспортные проблемы геологических экспедиций они не могли. В компактных машинах попросту не хватало места для группы из четырех-пяти человек вместе с водителем и всего необходимого оборудования и инвентаря.

Впрочем, удивляться этому не приходилось. И Willys MB, и ГАЗ-67 изначально создавались прежде всего как штабные автомобили для нужд армии, а не как транспорт для многодневных геологических экспедиций.

Фото: Qaz-Auto

Переломным моментом стало появление советского внедорожника ГАЗ-69А, выпуск которого начался в 1952 году. Именно он стал первым полноценным автомобилем, который в полной мере соответствовал потребностям геологов.

Машина получила полноприводную трансмиссию с подключаемым передним мостом, раздаточную коробку с понижающей передачей и большой дорожный просвет. При этом ГАЗ-69А имел пятиместный кузов с полноценным багажным отделением, складную брезентовую крышу и штатный отопитель салона. Все это было именно тем набором характеристик, которого так долго не хватало геологическим экспедициям.

Каныш Сатпаев добился того, чтобы геологи Казахстана одними из первых в республике получили новые автомобили. С каждым годом количество ГАЗ-69А в геологических экспедициях увеличивалось. Постепенно они начали вытеснять устаревшие и плохо приспособленные для такой работы машины, в том числе «полуторки» и американские Willys.

За десятилетие с небольшим геологи настолько привыкли к ГАЗ-69А, что появление в 1972–1973 годах первых УАЗ-469 поначалу встретили с некоторой настороженностью.

После стольких лет эксплуатации надежного и хорошо знакомого «газика» у специалистов возникал вполне закономерный вопрос: действительно ли новый автомобиль способен оказаться лучше проверенного временем ГАЗ-69А?

ГАЗ-М12 «ЗИМ». «Большому человеку — большой автомобиль

Фото: Qaz-Auto

После назначения Каныша Имантаевича Сатпаева президентом Академии наук Казахстана ему был положен служебный автомобиль, соответствующий статусу руководителя крупнейшего научного учреждения страны.

Поначалу в качестве служебного транспорта Сатпаев использовал «Победу» ГАЗ-М20. Производство этой модели началось в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде, в 1946 году, который стал и годом основания Академии наук.

Однако уже через четыре года «Победу» сменил более подходящий для столь ответственного государственного деятеля автомобиль. Им стал партийный лимузин ЗИМ, получивший заводской индекс ГАЗ-М12.

Примечательно, что даже в выборе служебного автомобиля проявилась характерная для Сатпаева сдержанность. Он не захотел, чтобы его машина имела традиционный для представительского транспорта черный цвет. Вместо этого Каныш Имантаевич выбрал неприметный серый оттенок, посчитав, что именно такой автомобиль больше соответствует человеку науки.

Фото: Qaz-Auto

Серый ЗИМ действительно был довольно редким явлением. Подавляющее большинство таких автомобилей имели черный или белый цвет. Белые ЗИМы, в частности, передавались медицинским учреждениям. До появления универсала ГАЗ-22 они использовались даже в качестве автомобилей скорой помощи, чему способствовал просторный салон лимузина.

При этом для ГАЗ-М12 существовали и другие варианты окраски. Автомобили выпускались, в частности, в бордовом и синем цветах. Хорошо сохранившийся синий ЗИМ, например, принадлежал известному актеру Талгату Нигматулину и сохранился до наших дней.

Фото: Qaz-Auto

История серого ЗИМа Сатпаева связана и с другим известным государственным деятелем Казахстана. В 1952 году президентом Академии наук был избран будущий руководитель республики Динмухамед Кунаев. В течение двух лет, пока Кунаев занимал этот пост, он пользовался автомобилем своего предшественника.

После возвращения Сатпаева на должность президента Академии наук серый ЗИМ остался за ним. Этот автомобиль продолжал служить персональным транспортом Каныша Имантаевича вплоть до его смерти в 1964 году.

В дальнейшем в жизни известных казахстанских деятелей науки и государства появлялись уже другие представительские автомобили. Среди них были ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-24, «Чайка» ГАЗ-13 и ГАЗ-3102. По неподтвержденным данным, в этом ряду мог быть и ЗИЛ-114.

Однако, в отличие от серого ЗИМа Каныша Сатпаева, все эти автомобили уже преимущественно имели традиционный черный цвет.

Ford-T. «Наследие англичан»

Фото: Qaz-Auto

После окончания Томского технологического института Каныш Имантаевич Сатпаев вернулся на родину и сразу приступил к работе. Молодого специалиста назначили начальником геологического отдела Атбасарского треста цветных металлов. Именно там началось его тесное знакомство с автомобилями, которые в то время оставались относительно редкой, но уже крайне важной частью технического оснащения геологов.

Фото: Qaz-Auto

Автомобиль для специалистов, работающих в экспедициях, имел огромное значение и сто лет назад, и сегодня. Именно он позволял доставлять к месту исследований не только самих геологов, но и необходимое оборудование, инструменты и материалы.

Однако автомобили, которыми пользовались казахстанские геологи в 1920-е годы, могут удивить. Это были американские Ford.

Объяснялась такая ситуация историей самого Атбасарского треста. Месторождение меди и медеплавильный завод, входившие в его состав, с 1904 по 1917 год принадлежали англичанам. После революции и прихода новой власти британские подданные покинули Казахстан, оставив после себя имущество и накопленные за годы работы технические разработки.

В распоряжении советских геологов таким образом оказалось весьма дорогостоящее и редкое по тем временам оборудование. Среди него были электрогенераторы, работавшие на буром угле, фотоаппараты, фрезеровочные и сверлильные станки, а также автомобили.

Здесь возникает закономерный вопрос: почему англичане использовали американские машины, хотя уже в то время в Великобритании насчитывалось более трех десятков автомобильных компаний?

Фото: Qaz-Auto

Причина была прежде всего в особенностях производства. В тот период США оставались единственной страной, где автомобильная промышленность уже широко использовала конвейерную сборку. Пионером этого метода стала компания Ford. Объемы производства одного только завода Ford превышали суммарный выпуск всех английских автомобильных предприятий.

Кроме того, автомобили американского производства обходились значительно дешевле машин, которые в Великобритании собирали по традиционной технологии на стапелях.

Дополнительным преимуществом Ford была развитая сеть представительств в разных странах. Поэтому приобрести автомобиль в России для последующей отправки в Казахстан оказывалось значительно выгоднее, чем доставлять его непосредственно из Великобритании. По некоторым оценкам, машина из Туманного Альбиона обходилась как минимум втрое дороже.

Фото: Qaz-Auto

При этом Ford уже тогда предлагал широкую линейку автомобилей различного назначения, созданных на базе самой массовой модели компании — Ford Model T. Конструкция этой машины отличалась надежностью и предельной простотой, что было особенно важно для эксплуатации вдали от крупных населенных пунктов.

В Model T, например, отсутствовал топливный насос. Бензобак располагался выше двигателя, поэтому топливо поступало к нему самотеком. Не было и водяного насоса в системе охлаждения, а также масляного насоса в двигателе.

Еще одной особенностью автомобилей Ford Model T был их цвет. Все машины окрашивали исключительно в черный цвет, поскольку именно черная краска сохла быстрее остальных и позволяла ускорить производство.

Модельный ряд Ford Model T включал двух-, четырех- и пятиместные открытые и закрытые автомобили, а также фургоны и небольшие грузовики.

Именно последние и оказались наиболее востребованы у геологов Атбасарского треста, которым в тот период руководил Каныш Имантаевич Сатпаев. Для экспедиций эти машины стали не просто транспортом, а одним из главных инструментов, позволявших специалистам работать далеко за пределами населенных пунктов.