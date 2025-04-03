Apple открыл доступ к медицинским сервисам в Казахстане

Теперь казахстанские пользователи смогут воспользоваться этими передовыми технологиями для контроля своего здоровья.

Раньше эти сервисы были недоступны в Казахстане, но успешно работали в таких странах, как США, Канада, Германия, Великобритания и Австралия.

Теперь казахстанские пользователи смогут воспользоваться этими передовыми технологиями для контроля своего здоровья.

Запись ЭКГ в Apple Watch

Владельцы Apple Watch Series 6 и более поздних моделей теперь могут использовать функцию записи электрокардиограммы (ЭКГ). Снятие ЭКГ занимает всего 30 секунд и помогает определить признаки фибрилляции предсердий — нарушения сердечного ритма, которое может привести к серьезным осложнениям. Данные сохраняются в приложении «Здоровье» и могут быть переданы врачу для дальнейшего анализа.

Уведомление об апноэ во сне

С обновлением для Apple Watch Series 9 и более поздних версий появилась функция, фиксирующая эпизоды апноэ во сне. Это состояние сопровождается временной остановкой дыхания во время сна, что может привести к хронической усталости и другим проблемам со здоровьем. Теперь пользователи получают уведомления о возможных нарушениях дыхания ночью.

Новые функции в AirPods Pro

Пользователи AirPods Pro 2 и более поздних моделей теперь могут воспользоваться функцией "Проверка слуха". Эта функция позволяет оценить способность слышать звуки разной частоты и интенсивности, помогая выявить возможные проблемы со слухом на ранних стадиях. Тест занимает около пяти минут и проводится в тихой обстановке. Результаты сохраняются в приложении "Здоровье" на вашем iPhone или iPad, что позволяет отслеживать динамику и при необходимости обращаться к специалистам.

Дополнительно стала доступна функция "Слуховой аппарат", которая предназначена для людей с легкой или умеренной потерей слуха. Она адаптирует звук, воспроизводимый через AirPods, в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, улучшая восприятие речи и окружающих звуков. Настройка функции осуществляется на основе результатов проверки слуха или загруженной аудиограммы от специалиста.

Важно отметить, что указанные функции гаджетов не являются основанием для диагностики, лечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Они служат вспомогательными инструментами для мониторинга состояния здоровья и не заменяют консультации квалифицированных медицинских специалистов.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан продолжает работать над расширением доступности современных технологий для улучшения здоровья и благополучия граждан.

Ранее стало известно, что в Яндекс Go в Уральске появился сервис доставки еды из ресторанов.



