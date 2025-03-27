В Яндекс Go в Уральске появился сервис доставки еды из ресторанов

Теперь в Уральске через приложение Яндекс Go можно заказать готовые блюда из ресторанов с доставкой домой или в офис. К сервису уже присоединились популярные заведения города, включая Burger King, Salam Bro, KFC, Coffee Boom, Papa John's и другие. Список партнеров будет пополняться.Среднее время доставки составляет около 30 минут. Алгоритмы сервиса анализируют расположение ресторанов и строят оптимальные маршруты для курьеров, что позволяет минимизировать время ожидания. Следить за статусом заказа можно прямо в приложении — оно показывает текущий статус заказа и местоположение курьера в реальн

Теперь в Уральске через приложение Яндекс Go можно заказать готовые блюда из ресторанов с доставкой домой или в офис. К сервису уже присоединились популярные заведения города, включая Burger King, Salam Bro, KFC, Coffee Boom, Papa John's и другие. Список партнеров будет пополняться.

Среднее время доставки составляет около 30 минут. Алгоритмы сервиса анализируют расположение ресторанов и строят оптимальные маршруты для курьеров, что позволяет минимизировать время ожидания. Следить за статусом заказа можно прямо в приложении — оно показывает текущий статус заказа и местоположение курьера в реальном времени.

В честь старта сервиса в Уральске для новых пользователей действует скидка 2000 тенге на первый заказ и бесплатная доставка. Специальное предложение автоматически применяется при оформлении заказа в приложении.

Оплата возможна банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Сделать заказ можно в разделе Еда в приложении Яндекс Go