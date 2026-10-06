На набережной Урала вырубают деревья. Здесь сделают экопарк

В редакцию "МГ" обратилась жительница города, обеспокоенная вырубкой деревьев на набережной реки Урал. По её словам, рабочие объясняют происходящее тем, что расчищают территорию от поросли и убирают старые деревья. Однако женщина считает, что вырубаются не только сухие и старые насаждения. Кроме того, по её словам, рабочие не предоставляют документы, разрешение природоохранных органов или проект, в соответствии с которым проводятся работы. Жительница также обращает внимание на то, что рядом находятся жилые дома, однако жителей заранее не информировали о предстоящих работах.

В городском акимате пояснили, что на этом участке сейчас идут подготовительные работы в рамках проекта "Благоустройство территории Эко-парка на набережной реки Урал с берегоукреплением". Проект предусматривает не только благоустройство, но и расчистку и планировку территории, укрепление берега, поднятие уровня участка, строительство пешеходных дорожек, установку освещения и видеонаблюдения. Также здесь появятся малые архитектурные формы и новые зелёные насаждения.

В акимате подтвердили, что в ходе подготовки территории удаляются деревья и другие зелёные насаждения, которые попадают в зону строительных работ. Это предусмотрено проектом и связано, в том числе, с необходимостью укрепления береговой линии и защиты территории от размыва и подтопления во время паводков. При этом в акимате подчёркивают: вырубка не является конечной целью проекта. После завершения строительных работ территорию планируют озеленить - высадить новые деревья и другие зелёные насаждения. В ведомстве также заверили, что работы проводятся в соответствии с утверждёнными проектными решениями, а соблюдение требований при обращении с зелёными насаждениями контролируют соответствующие службы.

Напомним, что один из крупных перспективных проектов на 2027-2028 годы - создание Эко-парка. Сроки реализации будут зависеть от прохождения необходимых процедур и выделения средств. В 2025 году на набережной реки Урал закончили ремонт и благоустройство. Обновили территорию площадью 2,7 гектара: уложили 16 тысяч квадратных метров газона, посадили 439 деревьев.