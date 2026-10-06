Два пассажирских самолета столкнулись в воздухе: погибли 176 человек

Оба воздушных судна находились на большой высоте и двигались по пересекающимся воздушным трассам.

10 сентября 1976 года два пассажирских самолета столкнулись в воздухе над Загребом. В результате катастрофы погибли все 176 человек, находившиеся на борту обоих воздушных судов. Трагедия стала одной из самых тяжелых авиакатастроф в истории Югославии, передает МойГород

Самолеты оказались на пересекающихся курсах

В тот день два пассажирских лайнера выполняли международные рейсы. Один самолет следовал из Сплита в Кёльн, второй выполнял рейс из Франкфурта в Загреб.

HS-121 Trident 3B. Первый разбившийся самолёт за 3 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Оба воздушных судна находились на большой высоте и двигались по пересекающимся воздушным трассам. В районе Загреба их маршруты сошлись, а экипажи получили указания от диспетчерской службы относительно высоты полета.

В какой-то момент самолеты оказались на опасно близком расстоянии друг от друга.

Столкновение произошло на большой высоте

Около 11:15 по местному времени пассажирские самолеты столкнулись в воздухе над территорией тогдашней Югославии.

Удар оказался настолько сильным, что оба воздушных судна получили разрушительные повреждения. После столкновения самолеты потеряли управление и рухнули на землю.

Обломки разбросало на большой территории. На месте катастрофы начались поисково-спасательные работы, однако спасти кого-либо из находившихся на борту не удалось.

McDonnell Douglas DC-9-31. Второй разбившийся самолёт за 4 месяца до катастрофы. Фото: Wikipedia

Всего погибли 176 человек. Среди них были пассажиры и члены экипажей обоих самолетов.

Почему произошла трагедия

Расследование показало, что катастрофа стала результатом нескольких ошибок при организации воздушного движения.

Важную роль сыграли действия диспетчеров и недостаточная координация между ними. Воздушные суда оказались на одном уровне и продолжили сближаться, однако опасность не была своевременно обнаружена и устранена.

В тот период система управления воздушным движением еще не располагала современными автоматизированными средствами предупреждения столкновений, которые используются в гражданской авиации сегодня.

Компьютерная реконструкция столкновения. Фото: Wikipedia

Кроме того, высокая нагрузка на диспетчерскую службу и ошибки при обмене информацией между специалистами создали условия, при которых экипажи двух самолетов слишком поздно поняли, насколько близко находятся друг от друга.

Одна из самых тяжелых катастроф того времени

Столкновение над Загребом стало крупнейшей авиакатастрофой в истории Югославии на тот момент.

Трагедия привлекла внимание к проблемам организации воздушного движения и показала, насколько опасными могут быть ошибки при координации самолетов, особенно в районах с интенсивным воздушным сообщением.

После катастрофы специалисты уделили особое внимание процедурам работы диспетчерских служб, взаимодействию между экипажами и наземными специалистами, а также вопросам безопасного эшелонирования воздушных судов.

Последствия для авиационной безопасности

Катастрофа над Загребом стала одним из трагических примеров того, насколько важна точность каждого действия при управлении воздушным движением.

Мемориал жертвам катастрофы. Фото: Wikipedia

Сегодня безопасность полетов обеспечивается целым комплексом систем. Помимо диспетчерского контроля, самолеты оснащаются автоматическими средствами предупреждения об опасном сближении. Такие технологии способны заранее сообщить экипажам о потенциальной угрозе и предложить действия для предотвращения столкновения.

Трагедия 1976 года навсегда вошла в историю гражданской авиации как напоминание о том, к каким последствиям может привести сочетание человеческих ошибок и несовершенства системы управления воздушным движением.

176 человек погибли за считанные секунды, когда два пассажирских самолета оказались на одном воздушном пространстве. Катастрофа над Загребом впоследствии стала одним из событий, повлиявших на дальнейшее развитие международных стандартов безопасности полетов.