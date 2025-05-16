По данным ТОО «Батыс су арнасы», 16 мая на водопроводе d225mm в произошла авария, которая оставила жителей микрорайонов Акжайык и Балауса без холодной воды.

С 15:00 специалисты занимаются устранением неполадок.

Напомним, в новом микрорайоне Акжайык запланировано строительство 76 многоквартирных жилых домов, 25 из которых будут построены за счет средств государственного бюджета. Здесь также появятся объекты образования, здравоохранения, культуры, коммерческие объекты, а также скверы и зоны отдыха.